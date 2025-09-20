Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel Bellonne

Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel Bellonne samedi 20 septembre 2025.

Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre samedi et dimanche de 9h à 18h.

RD 956 direction Douai.

Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel RD 956 Bellonne 62490 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025