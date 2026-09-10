Chapelle romane St Thomas de Pastureccia, fresques remarquables,scène unique de l’enfer de Dante., Église Saint-Thomas de Pastoreccia, Castello-di-Rostino

Informations pratiques

Chapelle romane St Thomas de Pastureccia, fresques remarquables,scène unique de l’enfer de Dante. 19 et 20 septembre Église Saint-Thomas de Pastoreccia Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée des fresques du XV siècle

Programme iconographique remarquable, exposition du reliquaire de l’évêque A.Bonombra ami du pape Sixte IV.

Église Saint-Thomas de Pastoreccia Castello-di-Rostino, 20235 Castello-di-Rostino, France Castello-di-Rostino 20235 Haute-Corse Corse Église de style roman, dont une partie des murs latéraux et l’abside sont décorées de fresques. Ces peintures sont de la fin du XVe siècle.

Visite guidée des fresques du XV siècle

Quilici toussaint