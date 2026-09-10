Chapelle romane St Thomas de Pastureccia, fresques remarquables,scène unique de l’enfer de Dante., Église Saint-Thomas de Pastoreccia, Castello-di-Rostino
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Thomas de Pastoreccia · Castello-di-Rostino
Informations pratiques
Chapelle romane St Thomas de Pastureccia, fresques remarquables,scène unique de l’enfer de Dante. 19 et 20 septembre Église Saint-Thomas de Pastoreccia Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée des fresques du XV siècle
Programme iconographique remarquable, exposition du reliquaire de l’évêque A.Bonombra ami du pape Sixte IV.
Église Saint-Thomas de Pastoreccia Castello-di-Rostino, 20235 Castello-di-Rostino, France Castello-di-Rostino 20235 Haute-Corse Corse Église de style roman, dont une partie des murs latéraux et l’abside sont décorées de fresques. Ces peintures sont de la fin du XVe siècle.
Visite guidée des fresques du XV siècle
Quilici toussaint