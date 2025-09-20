Chapelle Saint-Christophe Chapelle Saint-Christophe Grasse

Chapelle Saint-Christophe Chapelle Saint-Christophe Grasse samedi 20 septembre 2025.

Chapelle Saint-Christophe Samedi 20 septembre, 12h00 Chapelle Saint-Christophe Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La chapelle privée Saint Christophe ouvre exceptionnellement ses portes lors des journées du patrimoine.

En cours de rénovation, elle accueillera les visiteurs lors d’une demi-journée.

Une visite commentée peut être organisée à cette occasion qui sera un moment convivial d’échanges et de partages.

Rendez-vous : sur le parvis de la Chapelle

Chapelle Saint-Christophe Chemin de Saint-Christophe 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

La chapelle privée Saint Christophe ouvre exceptionnellement ses portes lors des journées du patrimoine.

Association du quartier et de la chapelle Saint-Christophe