Chapelle Saint-Christophe Chapelle Saint-Christophe Grasse

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
La chapelle privée Saint Christophe ouvre exceptionnellement ses portes lors des journées du patrimoine.
En cours de rénovation, elle accueillera les visiteurs lors d’une demi-journée.
Une visite commentée peut être organisée à cette occasion qui sera un moment convivial d’échanges et de partages.
Rendez-vous : sur le parvis de la Chapelle
Chapelle Saint-Christophe Chemin de Saint-Christophe 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Association du quartier et de la chapelle Saint-Christophe