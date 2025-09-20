Chapelle Saint Dulien et Saint Dulcien Chapelle du Trépas Jans

Chapelle Saint Dulien et Saint Dulcien 20 et 21 septembre Chapelle du Trépas Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 02 40 51 43 73

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La chapelle Saint-Dulien et Saint Dulcien (XIII-XV-XX siècles), située au lieu-dit à la Trépas a été édifiée à l’emplacement d’un édifice primitif dédié à Saint Barthélémy. Les jumeaux Dulien et Dulcien seraient, d’après la légende, les évangélisateurs de Jans.

Chapelle érigée en mémoire de Saint-Dulien et Saint-Dulcien, deux frères jumeaux et saints évangélistes bretons. Reconstruite par des bénévoles dans les années 1990, elle jouxte une fontaine réputée pour guérir de la rage.

La chapelle Saint-Dulien-et-Saint-Dulcien (XIII-XV-XXème siècle), située à la Trépas et édifiée à l’emplacement d’un édifice primitif dédié à saint Barthélemy.

chapelle du trépas