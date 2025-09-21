Chapelle Saint Esprit rue Saint Esprit Antibes

visite en groupe limité à 20 personnes

Introduction sur l’historique de la Chapelle suivie d’explications sur le déroulement et le fonctionnement d’un conseil municipal.

rue Saint Esprit Rue Saint-Esprit, Antibes Antibes 06600 Vieil Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

© Ville d’Antibes