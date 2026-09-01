Chapelle Saint-Eutrope JEMP 2026 Rue de l’Hôpital Fremeur Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Chapelle Saint-Eutrope JEMP 2026

Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette chapelle du 15e siècle est accolée à un hôpital dont la structure médiévale a été préservée.

L’Association des Amis de l’Hôpital Frémeur vous présente l’histoire des lieux, sa restauration et l’évocation d’une chambre d’hôpital. .

Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Chapelle Saint-Eutrope JEMP 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS