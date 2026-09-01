Chapelle Saint-Eutrope JEMP 2026 Rue de l’Hôpital Fremeur Quimperlé
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Hôpital Fremeur · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Chapelle Saint-Eutrope JEMP 2026
Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette chapelle du 15e siècle est accolée à un hôpital dont la structure médiévale a été préservée.
L’Association des Amis de l’Hôpital Frémeur vous présente l’histoire des lieux, sa restauration et l’évocation d’une chambre d’hôpital. .
Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Chapelle Saint-Eutrope JEMP 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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