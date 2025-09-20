Chapelle Saint-Joseph de Baugé, maison France Services Chapelle Saint-Joseph de Baugé Baugé

Chapelle Saint-Joseph de Baugé, maison France Services 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Joseph de Baugé Maine-et-Loire

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez les récentes restaurations de la chapelle qui héberge le nouvel accueil de la maison France Sevices. L’artiste Clémentine HUG présente sonn exposition « Vivants », une série de portraits grands formats.

Chapelle Saint-Joseph de Baugé 15 rue Legoulz de la boulaie 49150 Baugé-en-Anjou Baugé 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire Nouvel accueil de la Maison France Services

Après 18 mois de travaux de restauration, découvrez le nouvel accueil de la Maison France Services.

Ville de Baugé en Anjou