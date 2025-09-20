Chapelle Saint-Joseph de la garde Chapelle St Joseph de la garde Fougerolles-du-Plessis

Chapelle Saint-Joseph de la garde Chapelle St Joseph de la garde Fougerolles-du-Plessis samedi 20 septembre 2025.

Chapelle Saint-Joseph de la garde 20 et 21 septembre Chapelle St Joseph de la garde Mayenne

Stationnement possible et plan d’accès sur place avec les 7 lieux à visiter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Henri Chevalier a été curé de la paroisse de 1884 à 1910. Placée dans la chapelle, une grande inscription en lettres dorées sur fond noir indique l’origine de la chapelle. La chapelle a donc été édifiée au Dieu éternel, en l’honneur de Saint-Joseph, par les soins de Henri Chevallier, recteur de la paroisse, en l’an 1891. Elle conserve la dépouille mortelle de ce prêtre, qui mourut en janvier 1915, à l’âge de 80 ans. Pour l’atteindre, on prend la route de Désertines, et, au bout de quelques centaines de mètres, après avoir longé l’étang de Goué, on bifurque vers la droite au village de la Bourdaine

Chapelle St Joseph de la garde 53190 fougerolles du plessis Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire Direction DESERTINES

Des quatre chapelles Fougerollaises, celle de Saint-Joseph de la garde est la plus récente. Elle a été construite en 1891. Elle est située à environ 1 km du bourg

Pascal CHEVALIER