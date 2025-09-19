Chapelle Saint-Lézin Lieu-dit Saint-Lézin – Congrier Congrier

Cette petite chapelle sur le territoire de la commune témoigne de sa dévotion au plus ancien protecteur des ardoisiers : Saint-Lézin, moine, puis évêque d’Angers, qui, à la fin du Ve siècle avait découvert la fissilité de l’ardoise et enseigné aux ouvriers la manière de l’exploiter. A partir de cette date, l’ardoise qui ne servait que de matériau de construction pour les murs a été utilisée en plaques minces sur le toit des édifices. Saint-Lézin en fit couvrir sa maison.

Quand les ardoisières étaient des carrières à ciel ouvert et non des mines, la Saint-Lézin, patron des « Perrayeurs » se fêtait le 13 février. Cette petite chapelle sur le territoire de la commune de Congrier témoigne de cette dévotion au plus ancien protecteur des ardoisiers : Saint-Lézin, moine, puis évêque d'Angers, qui, à la fin du Vième siècle avait découvert la fissilité de l'ardoise et enseigné aux ouvriers la manière de l'exploiter. A partir de cette date, l'ardoise qui ne servait que de matériau de construction pour les murs a été utilisée en plaques minces sur le toit des édifices. Saint-Lézin en fit couvrir sa maison.

