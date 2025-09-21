Chapelle Saint-Marcellin Chapelle Saint-Marcellin Mouais

Chapelle Saint-Marcellin Chapelle Saint-Marcellin Mouais dimanche 21 septembre 2025.

Chapelle Saint-Marcellin Dimanche 21 septembre, 09h00 Chapelle Saint-Marcellin Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Située en bordure de la Chère, la chapelle est un des témoins de l’histoire de la plus petite commune de Loire-Atlantique dont les origines remonteraient au IXème siècle.

Elle a été reconstruite à l’emplacement d’une fontaine dédiée à Sainte Apolline, recours des personnes qui souffrent du mal de dents. Au IXème siècle, les moines bénédictins de l’abbaye Saint Sauveur de Redon, fuyant les Normands emportèrent les reliques de Saint Marcellin et bâtirent la chapelle St Marcellin pour les y déposer.

Chapelle Saint-Marcellin Rue Saint-Marcellin 44590 Mouais Mouais 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 07 73 41 Située en bordure de la Chère, la chapelle a été construite à l’emplacement d’une fontaine dédiée à Sainte-Apolline, recours des personnes qui souffrent du mal de dents. Au XIXe siècle, les moines bénédictins de l’abbaye Saint-Sauveur de Redon, fuyant les normands, emportèrent les reliques de Saint-Marcellin et bâtirent la chapelle pour les y déposer. clés à retirer au café La Mouai’tte Rieuse

Visite libre et bande-son automatique

ⓒ Chapelle Saint-Marcellin