Chapelle Saint-Roch Chapelle Saint-Roch Lambesc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00
Construite en 1643, cette chapelle s’élève sur l’emplacement d’une léproserie, La Maladière, abandonnée en 1585. La chapelle, aujourd’hui communale, accueille l’Église protestante pour la célébration du culte.
Renseignements : 06 46 61 63 13
Chapelle Saint-Roch 6634 Rte d’Avignon, 13410 Lambesc, France Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
Ville de Lambesc