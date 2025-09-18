Chapelle Saint Yves Journées du patrimoine Saint-Renan

Chapelle Saint-Yves Saint-Renan Finistère

Début : 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18 20:00:00

2025-09-18

Rendez-vous à la chapelle en présence de Chroniques Conseil, cabinet d’études spécialisées en histoire et patrimoine

Venez nombreux comprend re l’histoire singulière de cette chapelle ! .

Chapelle Saint-Yves Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08

