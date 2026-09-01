Informations pratiques

Campbon

Chapelle Sainte-Barbe

Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Du haut d’un site archéologique gallo-romain situé à mi-chemin entre Campbon et Sainte-Anne-sur-Brivet, la chapelle Sainte-Barbe offre une vue remarquable sur le bocage et les marais du bassin du haut Brivet. La chapelle est mentionnée pour la première fois dans un texte de 1561 mais, d’évidence, elle est beaucoup plus âgée. On lui soupçonne des antécédents, peut-être un lieu de culte à Jupiter, maître des cieux et de la foudre, un dieu romain aux pouvoirs repris modestement par sainte Barbe. « Quand le tonnerre tombera, sainte Barbe nous gardera », dit-on en l’invoquant.

Sainte-Barbe est depuis toujours le lieu de culte et l’épicentre d’une frairie, la communauté des villages qui l’environnent. Ceux-ci sont de deux paroisses aujourd’hui séparées, Campbon et Sainte-Anne-sur-Brivet. Entre autres Magouet, La Bosse, La Tournerie, La Richardais, La Moisonnais, La Mercerie pour la première, La Grandville, La Maigrerie, La Crandelais pour la seconde. Ce printemps 2026, les habitants de la frairie ont mis en valeur le site naturel qui environne la chapelle. Maintenant, leur ambition est de lui offrir une rénovation exemplaire. Faire que Sainte-Barbe éclaire son environnement bien au-delà de sa communauté de villages. .

Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 37 25 83

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English :

L’événement Chapelle Sainte-Barbe Campbon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon