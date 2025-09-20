Chapelle Sainte Catherine chapelle Sainte Catherine Porte des Pierres Dorées

Chapelle Sainte Catherine 20 et 21 septembre chapelle Sainte Catherine Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Chapelle Sainte-Catherine résulte de la création le 10 mai 1335 d’une institution : la Prébende de Jarnioux.

chapelle Sainte Catherine Jarnioux 69400 Porte des Pierres Dorées Porte des Pierres Dorées 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 98 09 80 06 https://a-lombre-du-chene.blogspot.com/ La Chapelle Ste Catherine (le choeur et la sacristie) présentent des peintures murales possiblement du XIIe ou XIIIe siècle et une histoire insolite. parking central

Journées européennes du patrimoine 2025

Élisabeth Champelovier