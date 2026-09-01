Chapelle Sainte-Gertude JEMP 2026 Lieu-dit La Chapelle Sainte-Gertrude Locunolé

Informations pratiques

Locunolé

Chapelle Sainte-Gertude JEMP 2026

Lieu-dit La Chapelle Sainte-Gertrude Chapelle Sainte-Gertrude Locunolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association de sauvegarde de la chapelle Sainte Gertrude vous accueille pour un moment convivial afin de vous faire découvrir l’histoire de cet édifice du 16e siècle.

Vente et dégustation de crêpes, vente de la revue Yuliac, vente de l’atelier créatif et une exposition. .

Lieu-dit La Chapelle Sainte-Gertrude Chapelle Sainte-Gertrude Locunolé 29310 Finistère Bretagne +33 2 98 06 30 82

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English :

L’événement Chapelle Sainte-Gertude JEMP 2026 Locunolé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS