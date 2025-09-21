Chapelle Sainte Odile Messe en plein-air Hundsbach
Chapelle Sainte Odile Messe en plein-air
rue Sainte Odile Hundsbach Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Messe en plein air En cas de météo incertaine, elle se tiendra dans l’église St-Martin de Hundsbach
Messe en plein air dimanche 21 septembre à 10h devant la chapelle Sainte Odile de Hundsbach.
En cas de météo incertaine, la messe aura lieu à l »église St Martin de HUNDSBACH 0 .
rue Sainte Odile Hundsbach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 81 95
English :
Mass in the open air In the event of inclement weather, it will be held in Hundsbach’s St-Martin church
German :
Messe im Freien Bei unsicherem Wetter findet sie in der Kirche St-Martin in Hundsbach statt
Italiano :
Messa all’aperto In caso di maltempo, si terrà nella chiesa di St-Martin a Hundsbach
Espanol :
Misa al aire libre En caso de inclemencias meteorológicas, se celebrará en la iglesia de San Martín de Hundsbach
