Chapelle St Fiacre Chapelle St Fiacre Soulvache

Chapelle St Fiacre 20 et 21 septembre

Entrée libre, contact : 02 40 28 80 52

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Chapelle du XVIIème siècle.

44660 Soulvache Loire-Atlantique Pays de la Loire

chapelle Saint Fiacre