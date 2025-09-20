Chapelle St Fiacre Chapelle St Fiacre Soulvache

Entrée libre, contact : 02 40 28 80 52

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T21:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Chapelle du XVIIème siècle.

Chapelle St Fiacre 44660 Soulvache Soulvache 44660 Loire-Atlantique Pays de la Loire
chapelle Saint Fiacre