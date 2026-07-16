Chapelle Ste Barbe Grézolles, Chapelle Ste Barbe, Grézolles

Informations pratiques

Chapelle Ste Barbe Grézolles Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Ste Barbe Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Chapelle Ste Barbe construite en 1505 est située sur les hauteurs de Grézolles, elle est accessible en voiture, la visite est libre. Il y a la possibilité de commentaires historiques. L’intérieure de la chapelle est riche en statues et vitraux de la même époque.

Chapelle Ste Barbe Montée de la Chault 42260 Grézolles, Loire Grézolles 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 62 57 30 La Chapelle Ste Barbe construite en 1505 est située sur les hauteurs de Grézolles, l’intérieur est riche en statues et vitraux de la même époque. parking devant la Chapelle

Journées européennes du patrimoine

©Bonnefond Germaine