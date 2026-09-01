Chapelle Ste Euphémie : visite & exposition Sainte Euphémie Saint-Uze

Informations pratiques

Saint-Uze

Chapelle Ste Euphémie : visite & exposition

Sainte Euphémie Chapelle Sainte Euphémie Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir ou re-découvrir cette chapelle qui domine la vallée de la Galaure.

Visite libre et exposition avant et après travaux. A ne pas manquer !

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Sainte Euphémie Chapelle Sainte Euphémie Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33

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English :

Take advantage of European Heritage Days to discover or rediscover this chapel overlooking the Galaure Valley.

Self-guided tour and exhibition showcasing the site before and after the renovations. Don’t miss it!

L’événement Chapelle Ste Euphémie : visite & exposition Saint-Uze a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche