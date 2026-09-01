UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Uze

Chapelle Ste Euphémie : visite & exposition Sainte Euphémie Saint-Uze

dimanche 20 septembre 2026 · Sainte Euphémie · Saint-Uze

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sainte Euphémie
Adresse
Chapelle Sainte Euphémie
Ville
26240 Saint-Uze
Département
Drôme
Tarif

Saint-Uze

Chapelle Ste Euphémie : visite & exposition

Sainte Euphémie Chapelle Sainte Euphémie Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir ou re-découvrir cette chapelle qui domine la vallée de la Galaure.
Visite libre et exposition avant et après travaux. A ne pas manquer !
  .

Sainte Euphémie Chapelle Sainte Euphémie Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of European Heritage Days to discover or rediscover this chapel overlooking the Galaure Valley.
Self-guided tour and exhibition showcasing the site before and after the renovations. Don’t miss it!

L’événement Chapelle Ste Euphémie : visite & exposition Saint-Uze a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Saint-Uze (Drôme)