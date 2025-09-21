CHAPELLES MUSICALES MONTARNAUD Montarnaud

Cette deuxième journée de concerts célèbre notre héritage culturel à travers une expérience musicale unique dans les lieux empreints d’histoire, Le duo formé par Elisabeth Assens (clarinette) et Fréderic Ruiz (guitare) propose un voyage sonore mêlant traditions d’Amérique Latine, répertoire classique et tango.

English :

This second day of concerts celebrates our cultural heritage through a unique musical experience in places steeped in history. The duo formed by Elisabeth Assens (clarinet) and Fréderic Ruiz (guitar) offers a sonic journey blending Latin American traditions, classical repertoire and tango.

German :

Das Duo Elisabeth Assens (Klarinette) und Fréderic Ruiz (Gitarre) präsentiert eine Klangreise, die lateinamerikanische Traditionen, klassisches Repertoire und Tango miteinander verbindet.

Italiano :

Questa seconda giornata di concerti celebra il nostro patrimonio culturale attraverso un’esperienza musicale unica in luoghi ricchi di storia. Il duo formato da Elisabeth Assens (clarinetto) e Fréderic Ruiz (chitarra) propone un viaggio sonoro che fonde tradizioni latinoamericane, repertorio classico e tango.

Espanol :

Este segundo día de conciertos celebra nuestro patrimonio cultural a través de una experiencia musical única en lugares cargados de historia. El dúo formado por Elisabeth Assens (clarinete) y Fréderic Ruiz (guitarra) ofrece un viaje sonoro que mezcla tradiciones latinoamericanas, repertorio clásico y tango.

