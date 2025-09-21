CHAPELLES MUSICALES SAINT JEAN DE FOS Saint-Jean-de-Fos

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Après » La viole en Europe » du 20 septembre, poursuivez avec cette deuxième journée de concerts qui célèbre notre héritage culturel à travers une expérience musicale unique dans des lieux empreints d’histoire. Le duo formé par Elisabeth Assens (clarinette) et Frédéric Ruiz (guitare) propose un voyage sonore mêlant traditions d’Amérique Latine, répertoire classique et tango.

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

English :

Following on from « The viol in Europe » on September 20, this second day of concerts celebrates our cultural heritage through a unique musical experience in places steeped in history. The duo formed by Elisabeth Assens (clarinet) and Frédéric Ruiz (guitar) offer a sonic voyage blending Latin American traditions, classical repertoire and tango.

German :

Nach « Die Gambe in Europa » am 20. September, setzen Sie diesen zweiten Konzerttag fort, der unser kulturelles Erbe durch eine einzigartige musikalische Erfahrung an geschichtsträchtigen Orten feiert. Das Duo Elisabeth Assens (Klarinette) und Frédéric Ruiz (Gitarre) bietet eine Klangreise, die lateinamerikanische Traditionen, klassisches Repertoire und Tango miteinander verbindet.

Italiano :

Dopo « The viol in Europe » del 20 settembre, questa seconda giornata di concerti celebra il nostro patrimonio culturale attraverso un’esperienza musicale unica in luoghi ricchi di storia. Il duo formato da Elisabeth Assens (clarinetto) e Frédéric Ruiz (chitarra) propone un viaggio sonoro che fonde tradizioni latinoamericane, repertorio classico e tango.

Espanol :

Tras « El violín en Europa » el 20 de septiembre, esta segunda jornada de conciertos celebra nuestro patrimonio cultural a través de una experiencia musical única en lugares cargados de historia. El dúo formado por Elisabeth Assens (clarinete) y Frédéric Ruiz (guitarra) propone un viaje sonoro en el que se mezclan las tradiciones latinoamericanas, el repertorio clásico y el tango.

