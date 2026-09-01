Chapelles Sainte Marie Madeleine et Saint Pierre au couvent des Augustines Rue Gambetta Tréguier
samedi 19 septembre 2026 · Rue Gambetta · Tréguier
Informations pratiques
Tréguier
Chapelles Sainte Marie Madeleine et Saint Pierre au couvent des Augustines
Rue Gambetta Chapelle des Paulines Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Rendez-vous devant la chapelle Marie Madeleine.
Groupes limités à 15 personnes. .
Rue Gambetta Chapelle des Paulines Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19
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English :
L’événement Chapelles Sainte Marie Madeleine et Saint Pierre au couvent des Augustines Tréguier a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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