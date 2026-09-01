Chapelles Sainte Marie Madeleine et Saint Pierre au couvent des Augustines Rue Gambetta Tréguier

Informations pratiques

Tréguier

Chapelles Sainte Marie Madeleine et Saint Pierre au couvent des Augustines

Rue Gambetta Chapelle des Paulines Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous devant la chapelle Marie Madeleine.

Groupes limités à 15 personnes. .

Rue Gambetta Chapelle des Paulines Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19

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English :

L’événement Chapelles Sainte Marie Madeleine et Saint Pierre au couvent des Augustines Tréguier a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose