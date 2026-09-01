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AGENDA · Tréguier

Chapelles Sainte Marie Madeleine et Saint Pierre au couvent des Augustines Rue Gambetta Tréguier

samedi 19 septembre 2026 · Rue Gambetta · Tréguier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue Gambetta
Adresse
Chapelle des Paulines
Ville
22220 Tréguier
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréguier

Chapelles Sainte Marie Madeleine et Saint Pierre au couvent des Augustines

Rue Gambetta Chapelle des Paulines Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous devant la chapelle Marie Madeleine.
Groupes limités à 15 personnes.   .

Rue Gambetta Chapelle des Paulines Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19 

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English :

L’événement Chapelles Sainte Marie Madeleine et Saint Pierre au couvent des Augustines Tréguier a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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