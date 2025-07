Chapell’Fest Rue de la Vendée Mauléon

Chapell'Fest Rue de la Vendée Mauléon samedi 5 juillet 2025.

Rue de la Vendée Espace Emile Roux Mauléon Deux-Sèvres

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Une superbe soirée en perspective avec Ludovic Tournay, sosie reconnu de Claude François accompagné de ses 4 Claudettes pour un concert d’une heure et demie haut en couleur.

La soirée se poursuivra sur une soirée dansante animée par un DJ.

Bar et restauration sur place.

Réservations des repas sur Hello asso.com. .

+33 6 95 49 81 36 cfchapelle79700@gmail.com

