Chaperlipopette Route du Pinet Sainte-Sigolène

Chaperlipopette

Route du Pinet Complex sportif Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-04

Le murmure de la terre spectacle toute petite enfance (0-4 ans)

Théâtre visuel et musical 30 mn

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Route du Pinet Complex sportif Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 07 66 10 contact@cirque-hurluberlu.org

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English :

Le murmure de la terre show for toddlers (0-4 years)

Visual and musical theater 30 mn

L’événement Chaperlipopette Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron