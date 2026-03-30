Chaperlipopette Route du Pinet Sainte-Sigolène
Chaperlipopette Route du Pinet Sainte-Sigolène jeudi 4 juin 2026.
Chaperlipopette
Route du Pinet Complex sportif Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-04
Le murmure de la terre spectacle toute petite enfance (0-4 ans)
Théâtre visuel et musical 30 mn
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Route du Pinet Complex sportif Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 07 66 10 contact@cirque-hurluberlu.org
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English :
Le murmure de la terre show for toddlers (0-4 years)
Visual and musical theater 30 mn
L’événement Chaperlipopette Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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