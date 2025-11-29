CHAPI & GIZELA LIVE BAR Nantes

CHAPI & GIZELA LIVE BAR Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:30 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

Entre assassinat lyrical et tricotage de flows, CHAPI te propose un style qui lui est propre, même si elle sait faire du sale.Habituée des open mics NTS, elle sait faire scander ses refrains à la foule et créer la surprise là où on ne l’attends pas. La Cool Cat puise ses inspirations au rythme de ses rides nocturnes dans les rues de Nantes, de ses déambulations en forêt et de ses sessions de surf sur le Word Wide Web.InstaGIZELA, sa musique, entre rap alternatif et pop urbaine, vient des tripes. Elle parle de ce qu’on garde pour soi, de ce qui déborde : émotions brutes, relations floues, nuits confuses, failles masquées par des silences ou des rires trop forts. Elle écrit comme elle pense, avec des bosses et des trous. C’est frontal, sensible, parfois mélancolique, toujours sincère !Vidéo

LIVE BAR Nantes 44000