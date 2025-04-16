Chapitre de la Saint-Vincent de la Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

La Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou organise son chapitre de la Saint-Vincent.

La Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou organise son chapitre de la Saint-Vincent, saint patron des vignerons.

La manifestation est ouverte à tous.

Au programme, la visite de 2 sites viticoles et dégustation.

Le Chapitre et le repas de gala sont organisés le soir, aux Greniers Saint Jean d’Angers. .

English :

The Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou organizes its Saint-Vincent chapter.

German :

Die Bruderschaft « Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou » veranstaltet ihr Kapitel zum Saint-Vincent.

Italiano :

La Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou organizza il suo capitolo di Saint-Vincent.

Espanol :

La Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou organiza su sección de Saint-Vincent.

