Chapitre de la Saint-Vincent de la Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou Brissac Loire Aubance
Chapitre de la Saint-Vincent de la Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou
Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
La Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou organise son chapitre de la Saint-Vincent.
La Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou organise son chapitre de la Saint-Vincent, saint patron des vignerons.
La manifestation est ouverte à tous.
Au programme, la visite de 2 sites viticoles et dégustation.
Le Chapitre et le repas de gala sont organisés le soir, aux Greniers Saint Jean d’Angers. .
English :
The Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou organizes its Saint-Vincent chapter.
German :
Die Bruderschaft « Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou » veranstaltet ihr Kapitel zum Saint-Vincent.
Italiano :
La Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou organizza il suo capitolo di Saint-Vincent.
Espanol :
La Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou organiza su sección de Saint-Vincent.
