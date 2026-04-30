Cleebourg

Chapitre de la vigne en fleur

Route du Vin Cleebourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 18:15:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dégustation commentée, épreuve vinique pour les postulants, intronisation solennelle et dîner de gala. Sur inscription.

Dégustation commentée des différents cépage de vins d’Alsace, épreuve vinique pour les personnes souhaitant devenir confrère et intronisation solennelle des nouveaux confrères suivie d’un dîner de gala.

Tenue de soirée de rigueur. Inscriptions limitées à 60 personnes. .

Route du Vin Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 89 26 11 contact@confreriedesvinsdecleebourg.fr

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English :

Commented tasting, wine test for postulants, solemn induction and gala dinner. Registration required.

L’événement Chapitre de la vigne en fleur Cleebourg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte