Chapitre solennel le repas français et l’art de vivre à table – Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin

Chapitre solennel le repas français et l’art de vivre à table 1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22 23:30:00

2025-11-22

Soirée de gala automnale avec intronisation de nouveaux membres et repas de prestige par le chef Henri Gagneux. Un menu en parfaite harmonie avec les vins de l’oenothèque.

Etienne Arnaud DOPFF, Grand Maître de la Confrérie Saint-Etienne, préside ce chapitre solennel de Novembre » Le repas français et l’art de vivre à table ». Cette célébration se déroule comme de coutume en la présence de personnalités intronisées.

Les temps forts du Chapitre seront

17h : Accueil des convives, dégustation libre de millésimes anciens et jeux viniques agrémentés de lots, ainsi que des épreuves pour les intronisés.

18h30 : séance solennelle d’intronisation pour les inscrits

20h : Dîner de gala et animations

Après la cérémonie, le chef maître restaurateur et membre des chefs d’Alsace Henri GAGNEUX du restaurant La Palette à Wettolsheim, propose un menu en parfaite harmonie avec les vins qui ont, comme de tradition, obtenu le Sigille de la Confrérie Saint-Etienne après approbation des comités de dégustation.

Menu

La Cueillette Service sur table

Foie gras d’oie confit et salade de choucroute marine au poivre de Sichuan et caramel d’épice Service à l’assiette

Civet de homard, petit oignon et lardons, fondue de poireaux Service à la française

Filet de bœuf Wellington sauce pinot noir, fond d’artichaut aux champignons Service au guéridon dit à la russe

Croustillant de fromage si français Service en tasse

La séduction vaporeuse du bon génie fruit de saison, espumas yuzu, glace mandarine

Service à l’anglaise

Tenue de soirée exigée

Inscription préalable obligatoire.Date limite d’inscription le 09 Juin 2025. .

1 Grand Rue

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 23 84 chancellerie@confrerie-st-etienne.com

English :

Autumn gala evening with induction of new members and prestigious meal by chef Henri Gagneux. A menu in perfect harmony with the wines of the oenothèque.

German :

Herbstlicher Galaabend mit der Inthronisierung neuer Mitglieder und einem prestigeträchtigen Essen von Küchenchef Henri Gagneux. Ein Menü in perfekter Harmonie mit den Weinen der Önothek.

Italiano :

Serata di gala autunnale con l’ingresso di nuovi soci e un pasto prestigioso preparato dallo chef Henri Gagneux. Un menu in perfetta armonia con i vini della cantina.

Espanol :

Velada de gala de otoño con la incorporación de nuevos miembros y una prestigiosa comida preparada por el chef Henri Gagneux. Un menú en perfecta armonía con los vinos de la vinoteca.

