Chapi'Volant festival itinérant sous chapiteau Kerochap Melrand Morbihan

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-06

2025-07-03

Du 3 au 6 juillet 2025 KerOchap accueil Chapi’Volant !

Chapi’Volant est une tournée de 6 semaines pendant l’été 2025 en Bretagne sous chapiteau avec une programmation éclectique de spectacles de cirque contemporain et de concerts.

Tara, Estelle, Eloïse, Lucie, Benjamin et Gaëlle sont artistes de cirque et/ou musiciennes émergentes elles se sont rencontrées en école de cirque, sur une tournée de bateaux spectacles ou en résidences de création. Elles se sont réunies autour de l’envie de vivre de leurs arts et de le partager grâce au chapiteau.

Ce projet suivra le format économique d’un cirque traditionnel faire spectacle chaque semaine dans une ville différente; mais avec une programmation contemporaine. Le chapiteau est pensé ici comme un lien social, permettant le vivre ensemble, la rencontre, le collectif. Pour ce faire la programmation sera éclectique avec à la fois des spectacles familiaux, d’autres engagés, des concerts plus classiques, des bals folks, DJsets, etc.

Nous souhaitons mettre les valeurs de bienveillance, d’inclusion, de communication non-violente et du prendre soin au centre de ce projet.

Toutes les infos et la billetterie sur le site suivant :

https://www.helloasso.com/associations/happy-kulture/boutiques/chapi-volant-a-kerochap

Au programme, une variété d’artistes et de surprises qui, nous l’espérons, vous raviront. Que vous soyez ici pour déguster de délicieuses spécialités musicales, profiter de spectacles captivants ou simplement passer un moment convivial entre amis autour d’une assiette garnie de produits de saison ou d’un verre du même acabit…

Concerts à prix libre et tarifs spectacles réduit 8€, plein 12€, chapi-pass 3 spectacles 30€ + tarifs solidaires

Billetterie sur place de 14h à 20h ou sur le Hello Asso de Happy Kulture

Tournée auto-produite par Cie UmArtio Cie Ratibus Happy Kulture .

Kerochap 9 Keropert

Melrand 56310 Morbihan Bretagne

