Chapi’Volant Saint-Trimoël 10 août 2025 15:00

Côtes-d’Armor

Chapi’Volant La Ferme du Botrai Saint-Trimoël Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 15:00:00

fin : 2025-08-10 23:30:00

Date(s) :

2025-08-10

Une troupe d’artistes circassiens et musiciens pose son et chapiteau deux semaines au Botrai.

– Z.2 (Cie Sticomiss), racontent les évènements marquants d’un déclin écologique et social passé.

– Sophie de Malheur (Cie La Barge), un spectacle familial et drôle sur l’enfance (Clown 35min)

– Duo Sol’Eau (CieUmArtio), Conte poétique sur l’eau, retour à la source (Harpe et danse 45min)

– Dj Set (1h30)

– Shetapara, thèmes politiques, rimes, multisillabyques, intrus fantastiques

Concerts à prix libre et spectacles payants. Billetterie sur HelloAsso et sur place. .

La Ferme du Botrai

Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 85 12 92 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chapi’Volant Saint-Trimoël a été mis à jour le 2025-06-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André