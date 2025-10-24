Chap’ô Jazz #2 Le Pontreau Saint-Savinien

Chap’ô Jazz #2 Le Pontreau Saint-Savinien vendredi 24 octobre 2025.

Chap’ô Jazz #2

Le Pontreau Dôme de Ça peut sphère Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24 00:00:00

Date(s) :

2025-10-24

2ème édition de CHAP’Ô JAZZ

Une mise en avant des forces culturelles et artistiques locales dans le domaine des arts vivants !

Le Pontreau Dôme de Ça peut sphère Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 87 06 58 productionnose@gmail.com

English :

2nd edition of CHAP’Ô JAZZ

A showcase for local cultural and artistic strengths in the performing arts!

German :

2. Ausgabe von CHAP’Ô JAZZ

Eine Hervorhebung der lokalen kulturellen und künstlerischen Kräfte im Bereich der darstellenden Künste!

Italiano :

seconda edizione di CHAP’Ô JAZZ

Una vetrina per i punti di forza culturali e artistici locali nelle arti dello spettacolo!

Espanol :

2ª edición de CHAP’Ô JAZZ

Un escaparate de las fuerzas culturales y artísticas locales en el ámbito de las artes escénicas

