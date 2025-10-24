Chap’ô Jazz #2 Le Pontreau Saint-Savinien
Chap’ô Jazz #2 Le Pontreau Saint-Savinien vendredi 24 octobre 2025.
Chap’ô Jazz #2
Le Pontreau Dôme de Ça peut sphère Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 18:00:00
fin : 2025-10-24 00:00:00
Date(s) :
2025-10-24
2ème édition de CHAP’Ô JAZZ
Une mise en avant des forces culturelles et artistiques locales dans le domaine des arts vivants !
.
Le Pontreau Dôme de Ça peut sphère Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 87 06 58 productionnose@gmail.com
English :
2nd edition of CHAP’Ô JAZZ
A showcase for local cultural and artistic strengths in the performing arts!
German :
2. Ausgabe von CHAP’Ô JAZZ
Eine Hervorhebung der lokalen kulturellen und künstlerischen Kräfte im Bereich der darstellenden Künste!
Italiano :
seconda edizione di CHAP’Ô JAZZ
Una vetrina per i punti di forza culturali e artistici locali nelle arti dello spettacolo!
Espanol :
2ª edición de CHAP’Ô JAZZ
Un escaparate de las fuerzas culturales y artísticas locales en el ámbito de las artes escénicas
L’événement Chap’ô Jazz #2 Saint-Savinien a été mis à jour le 2025-10-10 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme