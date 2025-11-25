Chapter Occitanie ENAC Alumni : retrouvailles au Bota Pub ! Bota Pub Toulouse Mardi 25 novembre, 19h00 sur inscription

Chapter Occitanie ENAC Alumni : retrouvailles au Bota Pub !

L’équipe du Chapter Occitanie d’ENAC Alumni vous invite à une soirée conviviale dans un cadre chaleureux.

Rendez-vous au Bota Pub, dans un espace entièrement privatisé pour nous, afin de partager un moment de détente entre anciens.

Au programme :

– Buffet dînatoire inclus dans l’inscription (27 €)

– Boissons à la charge des participants (bar sur place)

– Animation surprise pour agrémenter la soirée et créer de bons souvenirs

C’est l’occasion idéale pour revoir d’anciens camarades, élargir votre réseau et passer un bon moment dans une ambiance décontractée.

Inscrivez-vous dès maintenant — les places sont limitées !

Nous avons hâte de vous retrouver autour d’un verre et d’un bon buffet.

À très bientôt,

Le Chapter Occitanie d’ENAC Alumni

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

