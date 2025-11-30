Chapuze A guichets fermiers Place de la République La Châtaigneraie

Chapuze A guichets fermiers

Au profit de l’association Action Handicap Vendée

Première partie: Nancy, artiste chanteuse

Chapuze délivre dans À guichets fermiers un plaidoyer décapant et hilarant en faveur de la ruralité.

Il met en lumière le mal-être des agriculteurs qui façonnent nos campagnes et leurs bons produits locaux qui nous éloignent du criquet importé, du nugget de fourmi lyophilisé et des tartines de tofu congelé.

À travers des anecdotes savoureuses, Chapuze brocarde les bobos parisiens et ces néo-ruraux qui ne supportent pas le chant du coq, les cloches de l’église et les odeurs authentiques de la campagne.

Mais heureusement, tout n’est pas perdu !

Entre l’amour qui fleurit dans le pré et le salon de l’agriculture, Chapuze trouve matière à réjouissance et à espoir, tout en soulignant les enjeux cruciaux de l’écologie et du réchauffement climatique.

Tarifs:

Adulte: 15€

Tarif réduit: 12€

Réservation par téléphone ou sur hello asso .

Place de la République Cinéma Belle Epine La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 7 82 22 17 92

