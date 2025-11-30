Chapuze A guichets fermiers Place de la République La Châtaigneraie
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-30 15:00:00
Au profit de l’association Action Handicap Vendée
Première partie: Nancy, artiste chanteuse
Chapuze délivre dans À guichets fermiers un plaidoyer décapant et hilarant en faveur de la ruralité.
Il met en lumière le mal-être des agriculteurs qui façonnent nos campagnes et leurs bons produits locaux qui nous éloignent du criquet importé, du nugget de fourmi lyophilisé et des tartines de tofu congelé.
À travers des anecdotes savoureuses, Chapuze brocarde les bobos parisiens et ces néo-ruraux qui ne supportent pas le chant du coq, les cloches de l’église et les odeurs authentiques de la campagne.
Mais heureusement, tout n’est pas perdu !
Entre l’amour qui fleurit dans le pré et le salon de l’agriculture, Chapuze trouve matière à réjouissance et à espoir, tout en soulignant les enjeux cruciaux de l’écologie et du réchauffement climatique.
Tarifs:
Adulte: 15€
Tarif réduit: 12€
Réservation par téléphone ou sur hello asso .
Place de la République Cinéma Belle Epine La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 7 82 22 17 92
