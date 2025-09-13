Chaque jour est une naissance Saumur

Zhu Hong (née en 1975 en Chine) s’est installée en France pour enrichir, à l’ENSA Dijon, sa formation de peinture à l’huile.

Elle a exposé au Centre d’Art de Pontmain, The Merchant House, NL, Musée d’art de Nantes, Musées des Beaux-Arts de Dijon et de La Roche-sur-Yon, Musée Ziem, Château du Grand Jardin. Elle a participé à des résidences (Le Lieu Unique, Pôle international de la Préhistoire, Schlo Balmoral, DE).

Zhu Hong pratique essentiellement la peinture et le dessin. Elle questionne la perception et le sens des images, elle se focalise sur les rapports qu’entretient la représentation avec la temporalité et l’immatérialité, l’espace et son détournement.

L’exposition dans la galerie Loire témoigne de sa recherche récente dans le cadre de la résidence Prenez l’art ! avec le Département de Maine-et-Loire, le Fonds Régional d’Art Contemporain des Pays de la Loire et le Dôme de Saumur. Elle est représentée par The Merchant House, Amsterdam et Galerie 208 Paris.

Chaque jour est une naissance est une exposition coproduite par le Département de Maine-et-Loire, le Fonds régional d’art Contemporain (Frac) des Pays de la Loire et Saumur Val de Loire réalisée dans le cadre de Prenez l’Art !, la saison d’art contemporain en Anjou.

English :

Zhu Hong (b. 1975, China) moved to France to further her training in oil painting at ENSA Dijon.

German :

Zhu Hong (1975 in China geboren) zog nach Frankreich, um an der ENSA Dijon ihre Ausbildung in Ölmalerei zu erweitern.

Italiano :

Zhu Hong (nata nel 1975 in Cina) si è trasferita in Francia per approfondire la sua formazione in pittura a olio presso l’ENSA di Digione.

Espanol :

Zhu Hong (nacida en 1975 en China) se trasladó a Francia para ampliar su formación en pintura al óleo en la ENSA de Dijon.

