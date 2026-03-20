CHAR À VOILE, CATAMARAN, PLANCHE À VOILE, MARCHE AQUATIQUE Centre nautique Saint-Brevin-les-Pins

CHAR À VOILE, CATAMARAN, PLANCHE À VOILE, MARCHE AQUATIQUE

Centre nautique Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02

Séances, stages découvrez le programme en char à voile, catamaran, marche aquatique et planche à voile pour les vacances de printemps !

Dates en téléchargement !

Mise à disposition de vestiaires avec douches et toilettes. Casiers disponibles (prévoyez un cadenas).

Le Plus 20% de réduction pour les résidents brévinois sur présentation d’un justificatif de domicile récent et d’un livret de famille.

Inscriptions possibles en ligne ICI> .

Centre nautique Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 49 41 centrenautique@saint-brevin.fr

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English :

L’événement CHAR À VOILE, CATAMARAN, PLANCHE À VOILE, MARCHE AQUATIQUE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Saint Brevin