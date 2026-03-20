CHAR À VOILE, CATAMARAN, PLANCHE À VOILE, MARCHE AQUATIQUE Centre nautique Saint-Brevin-les-Pins
CHAR À VOILE, CATAMARAN, PLANCHE À VOILE, MARCHE AQUATIQUE Centre nautique Saint-Brevin-les-Pins mardi 14 avril 2026.
CHAR À VOILE, CATAMARAN, PLANCHE À VOILE, MARCHE AQUATIQUE
Centre nautique Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02
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Dates en téléchargement !
Mise à disposition de vestiaires avec douches et toilettes. Casiers disponibles (prévoyez un cadenas).
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Inscriptions possibles en ligne ICI> .
Centre nautique Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 49 41 centrenautique@saint-brevin.fr
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L’événement CHAR À VOILE, CATAMARAN, PLANCHE À VOILE, MARCHE AQUATIQUE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Saint Brevin