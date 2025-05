Char à Voile Centre Nautique Sensation Large – Ault, 29 mai 2025 08:30, Ault.

Somme

Char à Voile Centre Nautique Sensation Large Rue de Saint-Valéry Ault Somme

Tarif : 42 – 42 –

42

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 08:30:00

fin : 2025-05-29 10:30:00

Date(s) :

2025-05-29

Rendez-vous plage d’Onival pour une session de 2h00 de Char à voile !

Plongez dans cette aventure sportive unique, où la voile devient votre alliée vous permettant de glisser sur le sable tout en utilisant le vent comme force propulsive. La complexité technique réside dans l’art de manœuvrer le char, d’ajuster la voile en fonction du vent et de maîtriser les subtilités de la navigation sur la plage.

Que vous soyez novice ou initié, nos moniteurs expérimentés vous guident avec une approche pédagogique adaptée, assurant à chacun une initiation fluide aux bases du pilotage pour ressentir l’adrénaline de la vitesse tout en explorant le littoral de manière unique.

A partir de 12 ans, débutants ou confirmés.

Plus d’infos et réservation via: https://www.sensationlarge.com/char-a-voile-particuliers.php 42 .

Rue de Saint-Valéry

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 12 08 sensationlarge@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Char à Voile Centre Nautique Sensation Large Ault a été mis à jour le 2025-05-14 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS