Charade Breeze Bend (Tribute Pink Floyd) Peniche Marcounet Paris dimanche 19 octobre 2025.

La passion commune du quintette pour cette musique iconique se transmet par une intense alchimie musicale qui amène les spectateurs à revivre ces folles années au fil des différentes périodes traversées par le groupe.

Fan de Pink Floyd, this is for YOU !!! Venez vous (re)plonger dans l’univers captivant du groupe britannique sur cette magnifique Péniche Marcounet au coeur de Paris.

Formé en 2015 en région parisienne, le groupe Charade Breeze Bend, « A Pink Floyd Tribute Band », reprend les titres phares du groupe mythique des années 1970.

Le dimanche 19 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

payant Billetterie : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-19T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-20T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-19T19:00:00+02:00_2025-10-19T21:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris