Charentes lover Domaine des tonneaux Domaine des Tonneaux Jarnac-Champagne

Charentes lover Domaine des tonneaux

Domaine des Tonneaux 14 rue des Tonneaux Jarnac-Champagne Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-04-01

Charentes Lover c’est une visite de la distillerie et du chai, suivie d’une dégustation du Pineau des Charentes blanc ou Rosé et d’un Cognac XO.

Domaine des Tonneaux 14 rue des Tonneaux Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 57 19 domainedestonneaux@hotmail.fr

English :

Charentes Lover is a tour of the distillery and winery, followed by a tasting of white or rosé Pineau des Charentes and XO Cognac.

