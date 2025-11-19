CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper

CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT Début : 2025-12-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Une comédie menée par un duo de comédiennes déjanté qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui. C’est à travers l’interview exclusive d’Ella, l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper 29