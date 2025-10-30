Charge mentale, sauve qui peut ! Comédie La Comédie du Finistère Brest
Charge mentale, sauve qui peut ! Comédie
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-10-30 20:00:00
fin : 2025-10-30 21:15:00
2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02
Charge mentale, sauve qui peut ! est une comédie menée par un duo de comédienne déjanté qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui !
C’est à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti !
Dates des représentations
Jeudi à 20H00
Vendredi à 21H00
Samedi à 20H00
Dimanche à 17H30
Informations pratiques
Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Sur réservation
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
