Charge mentale, sauve qui peut ! Comédie La Comédie du Finistère Brest

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-30 20:00:00

fin : 2025-10-30 21:15:00

2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Charge mentale, sauve qui peut ! est une comédie menée par un duo de comédienne déjanté qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui !

C’est à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti !

Jeudi à 20H00

Vendredi à 21H00

Samedi à 20H00

Dimanche à 17H30

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Sur réservation

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

