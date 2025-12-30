CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest
CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest samedi 31 janvier 2026.
CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT Début : 2026-01-31 à 19:00. Tarif : – euros.
Charge mentale, sauve qui peut ! est une comédie menée par un duo de comédienne déjanté qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui ! C’est à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29