CHARGE MENTALE ; SAUVE QUI PEUT ! – COMEDIE MONTORGUEIL Paris

CHARGE MENTALE ; SAUVE QUI PEUT ! Début : 2026-01-15 à 19:00. Tarif : – euros.

Une comédie menée par un duo de comédiennes déjantées pour rire ensemble sur la charge mentale !Cette pièce inédite dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève.Elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti !Artiste(s) : Marine Toulet, Flore Fauchille,Sophie DelannoyAuteur(s), metteur en scène : Flore Fauchille

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE MONTORGUEIL 50 RUE D’ABOUKIR 75002 Paris 75