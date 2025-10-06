CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT Début : 2026-03-20 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie menée par un duo de comédienne déjanté qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui ! Charge mentale sauve qui peut ! de Flore Fauchille C’est à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82