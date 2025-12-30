CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT SALLE PIERRE LAMY Annecy

CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT SALLE PIERRE LAMY Annecy mercredi 11 février 2026.

Une comédie menée par un duo de comédiennes déjantées pour rire ensemble sur la charge mentale ! Cette pièce inédite dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève. Elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti !

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74