CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT SALLE PIERRE LAMY Annecy

CHARGE MENTALE SAUVE QUI PEUT Début : 2026-02-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Une comédie menée par un duo de comédiennes déjantées pour rire ensemble sur la charge mentale ! Cette pièce inédite dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève. Elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti !

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74