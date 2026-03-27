Charges de copropriété : bien les comprendre pour mieux les gérer La Maison de l’Habitant Nantes
Charges de copropriété : bien les comprendre pour mieux les gérer La Maison de l’Habitant Nantes mardi 16 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-16 18:30 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription
Découvrez comment fonctionnent les charges de copropriété : à quoi elles servent, comment elles sont réparties entre copropriétaires. Cet atelier vous donnera des clés pour mieux comprendre vos dépenses et poser les bonnes questions au syndic. Ce temps d’échange avec un conseiller juriste de l’ADIL permettra également de répondre à vos interrogations.
La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/Qwl
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