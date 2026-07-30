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AGENDA · Forges-les-Eaux

Charivari Circus du Clown Rico Forges-les-Eaux

samedi 15 août 2026 · Forges-les-Eaux

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
76740 Place des Pavillons
Ville
76440 Forges-les-Eaux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Forges-les-Eaux

Charivari Circus du Clown Rico

76740 Place des Pavillons Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez voir le Charivari Circus du Clown Rico à la Halle Baltard de Forges-les-Eaux le samedi 4 août à 16h.

Gratuit

Tous publics   .

76740 Place des Pavillons Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10 

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English : Charivari Circus du Clown Rico

L’événement Charivari Circus du Clown Rico Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

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