Informations pratiques

Forges-les-Eaux

Charivari Circus du Clown Rico

76740 Place des Pavillons Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez voir le Charivari Circus du Clown Rico à la Halle Baltard de Forges-les-Eaux le samedi 4 août à 16h.

Gratuit

Tous publics .

76740 Place des Pavillons Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10

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English : Charivari Circus du Clown Rico

L’événement Charivari Circus du Clown Rico Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux