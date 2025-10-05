CHARLELIE COUTURE – CENTRE GERARD PHILIPE Calais

CHARLELIE COUTURE Début : 2026-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

POLE SPECTACLE VIVANT PRÉSENTE : CHARLÉLIE COUTURE H.CONTRE TOISi CharlÉlie Couture promène à travers le monde un blues poétique et rempli d’humour depuis 40 ans, alors nous n’avons pas vu le temps passer ! Traversant les décennies avec l’élégance incontestable des grands hommes discrets, il fait partie des icônes d’une certaine chanson littéraire. Heureux sont celles et ceux qui vont découvrir aujourd’hui ce poète rock, cet inlassable créateur, curieux du monde qui l’entoure, et qui se fait plus tendre avec son dernier album Contre toi, où l’amour se conjugue avant, pendant et après. En raconteur d’histoires, CharlÉlie part de l’intime pour le rendre universel. De l’iconique «Comme un avion sans aile» à l’intense et intime Contre toi, l’artiste n’a de cesse de faire exister sa vie, qu’il embrasse à bras le corps sur scène.H est avant tout une invitation à la découverte d’une musique populaire folk/blues américaine alternant ballades et passages plus incisifs, tout en portant un soin particulier à l’harmonisation des voix.Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard-Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif. PMR/PSH, merci de vous signaler auprès de la billetterie avant le concert. Places limitées.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE GERARD PHILIPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62