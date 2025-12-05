CHARLELIE COUTURE – ESPACE CULTUREL Avoine

CHARLELIE COUTURE – ESPACE CULTUREL Avoine vendredi 5 décembre 2025.

CHARLELIE COUTURE Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

CharlElie COUTURE – 05/12/2025 à 20h30 – Espace culturel AvoineLui qui voulait devenir réalisateur de cinéma raconte des histoires depuis toujours, avec un sens aigu de l’observation et une empathie pour les gens. On pense bien sûr à son plus gros succès à ce jour « Comme un avion sans aile ». Puisque CharlElie Couture est un homme de mots, parlons chiffres. L’album « CONTRE TOI » est le 26ème en 45 ans de carrière. Heureux ceux qui vont découvrir CharlElie Couture avec ce dernier album et ainsi entrer dans ses mots, ses convictions et sa vision de la beauté qui n’appartiennent qu’à lui. Heureux ceux qui vont découvrir aujourd’hui ce poète rock, cet inlassable créateur adepte du ‘multisme’ (musique, écriture, art visuel), curieux du monde qui l’entoure et qui se fait plus tendre avec ce 26ème album où l’amour se conjugue avant, pendant et après. Foodtruck dès 19h

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE CULTUREL Rue de l’ardoise 37420 Avoine 37