Charlélie Couture Solissimo Le Mac Orlan Brest

Charlélie Couture Solissimo Le Mac Orlan Brest vendredi 28 novembre 2025.

Charlélie Couture Solissimo

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Heureux celles et ceux qui vont découvrir l’artiste avec son nouvel album Contre toi, et ainsi entrer dans ses mots et ses convictions. Heureux celles et ceux qui vont découvrir aujourd’hui ce poète rock, cet inlassable créateur adepte du « multisme » (musique, écriture, art visuel), curieux du monde qui l’entoure qui se fait plus tendre avec ce 26è album.

Cet album n’aurait pas dû voir le jour, mais une chanson écrite par sa fille Yamée en décida autrement et bouleversa son imaginaire. Avec son guitariste complice, Karim Attoumane, ils ont façonné cet album plutôt acoustique sous la baguette du réalisateur Dominique Blanc-Francard.

En raconteur d’histoire, l’artiste part de l’intime pour le rendre universel. Il n’a de cesse que de faire exister sa vie qu’il embrase à bras le corps sur scène où retentira l’iconique Comme un avion sans aile, jusqu’au mot « Infini » qui conclut cet album à la fois intense et pudique. A son image.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Organisation Quai Ouest Musiques

Production Azimuth Productions.

Réservation fortement recommandée. .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 68 38

