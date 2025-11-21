CHARLES DORE – CLUB TRANSBO Villeurbanne

CHARLES DORE Début : 2026-04-01 à 20:00. Tarif : – euros.

ZOUAVE PRÉSENTE : CHARLES DORERévélé par la Star Academy, Charles Doré a ému par son authenticité, ses failles et sa force de résilience. De Je pars mais je reste à Si demain tout s’arrête, il façonne un univers où fragilité et intensité se rencontrent. Sa voix profonde et émotive, portée par une présence scénique captivante, a déjà bouleversé le public à de multiples reprises. Le jeune artiste breton sera en tournée au printemps 2026 et proposera un concert vibrant, sincère et profondément humain.

CLUB TRANSBO 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69